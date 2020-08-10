القوة الجوية يشكل هيئته المؤقتة

2020/08/10 | 09:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، عن تسمية مهدي ياسر، نائباً لرئيس الهيئة المؤقتة للنادي.وذكر النادي في بيان ان “الهيئة المؤقتة للنادي اجتمعت وقررت اختيار مهدي ياسر نائبا لرئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية ووليد الزيدي امينا للسر وهيثم كاظم امينا ماليا”.ويترأس الهيئة المؤقتة قائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد، حيث تمت تسميته …

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