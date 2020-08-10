مصرف الرافدين يعلن شمول فئة جديدة من الموظفين بالسلف الشخصية

2020/08/10 | 09:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين شمول منتسبي مديرية حماية المنشآت والشخصيات وشرطة النجدة في وزارة الداخلية بالسلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “تقرر شمول منتسبي مديرية حماية المنشآت وشرطة النجدة بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة ماستر كارد الدولية” .وأشار إلى أنه بإمكان المنتسبين التقديم على السلفة […]

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