2020/08/10 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان تعطيل البرلمان بسبب كورونا ومفاوضات واشنطن يعد مهزلة كبرى، لافتا الى ان الكتل السياسية التي تناست الشعب وحقوقه ستستجدي اصواته بعد اسابيع للحصول على مكتسبات لها في الانتخابات.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “تعطيل المجلس النيابي بداعي الجائحة او قرب انطلاق المفاوضات العراقية الامريكية او اي سبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباوي: تعطيل البرلمان بسبب الجائحة ومفاوضات واشنطن مهزلة كبرى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الباوي: تعطيل البرلمان بسبب الجائحة ومفاوضات واشنطن مهزلة كبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).