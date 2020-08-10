2020/08/10 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سفير العراق لدى اليونسكو يجري زيارة لعدد من الجامعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 09:37.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سفير العراق لدى اليونسكو يجري زيارة لعدد من الجامعات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سفير العراق لدى اليونسكو يجري زيارة لعدد من الجامعات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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