كوريا الجنوبية : 31 قتيلا و11 مفقودا حصيلة ضحايا الأمطار

2020/08/10 | 09:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..سجلت أعداد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية ، ارتفاعا إلى 31 قتيلا و 11 مفقودا.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أن عدد النازحين بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت سول وضواحيها والمناطق الوسطى والجنوبية خلال آب/أغسطس الجاري، ارتفع إلى ما يقرب من 7 آلاف شخص.وذكرت […]

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