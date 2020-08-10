2020/08/10 | 09:37 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
سجلت أعداد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية ، ارتفاعا إلى 31 قتيلا و 11 مفقودا.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أن عدد النازحين بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت سول وضواحيها والمناطق الوسطى والجنوبية خلال آب/أغسطس الجاري، ارتفع إلى ما يقرب من 7 آلاف شخص.
وذكرت […]
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سجلت أعداد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية ، ارتفاعا إلى 31 قتيلا و 11 مفقودا.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أن عدد النازحين بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت سول وضواحيها والمناطق الوسطى والجنوبية خلال آب/أغسطس الجاري، ارتفع إلى ما يقرب من 7 آلاف شخص.
وذكرت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية : 31 قتيلا و11 مفقودا حصيلة ضحايا الأمطار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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