2020/08/10 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بالمالية النيابية لـ/نينا/: الحكومة امنت رواتب الاشهر الثلاثة المقبلة وعليها القيام بالاصلاحات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 09:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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