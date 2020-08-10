قريبا.. تكتيك أمني جديد في بغداد

2020/08/10 | 09:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي محمد رضا آل حيدر عن تغيير نمط عمل القوات الامنية داخل بغداد....

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