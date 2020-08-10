العثور على آثار أسلاف الديناصورات القديمة

2020/08/10 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حقق علماء المتحجرات من بطرسبورغ اكتشافات فريدة بالقرب من قرية شستاكوفو في منطقة “كوزباس” الروسية .وذلك بعد أن عثروا على آثار متحجرة من حيوانات صغيرة الحجم يمكن وصفها بأجداد الديناصورات.وعاشت تلك الحيوانات في عصر يسبق عصر الديناصورات القديمة.وتميزت بأبعاد صغيرة مقارنة بكل الديناصورات المعروفة.وبين تلك الاكتشافات عظام […]

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