بعد أنباء اعتزاله عقب انفجار بيروت.. حسين الجسمي يخرج عن صمته

2020/08/10 | 09:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد أيام من الشائعات والحملات والحملات المضادة خرج الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن صمته.سادت تكهنات كثيرة بأن الجسمي قد يقبل على الاعتزال، ذلك بعد أن تناقلت وسائل إعلام أخباراً عن حالة اكتئاب يعيشها الفنان الإماراتي.حدث ذلك بعد أن تعرض لحملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الانفجار الذي حدث في […]

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