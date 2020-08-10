أميركا تحافظ على الصدارة.. مصابو كورونا في العالم يقتربون من 20 مليونا

2020/08/10 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..تظهر الأرقام والبيانات الرسمية ارتفاعا مطردا في عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، حيث بلغ عدد الوفيات حتى الآن أكثر من 731 ألفا، فيما اقترب عدد المصابين من 20 مليون مصاب.وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، حيث بلغ عدد الوفيات فيها 163 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 5 ملايين […]

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