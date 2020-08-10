الإنسان وفايروس كورونا في عصر العولمة - فلاح أمين الرهيمي

2020/08/10 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الخوف يخلق الطاعة والاحترام وهذه الظاهرة ليست جديدة لأن الإنسان منذ أن وجد في هذا الوجود قبل ملايين السنين كان يخاف من بعض الظواهر التي تسبب له الأذى والألم فيعبدها ويحترمها ويقدم لها القرابين حتى ترضى عنه وتقيه من شرورها وأذاها وهذه الظاهرة هي نفسية تتعلق بالإنسان وبقي الإنسان منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا وبشكل خاص في الحاكم الشرير الدكتاتوري الدموي أصبحت لدى كثير من أبناء الشعب يتجنبون شر وأذى ال ......





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