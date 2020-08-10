المرور العامة تفرض نحو 600 ألف غرامة منذ بداية حظر التجوال الوقائي

2020/08/10 | 09:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مديرية المرور العامة اليوم الإثنين موقف ضبط المخالفات منذ بدء فرض حظر التجوال الوقائي في شهر آذار الماضي.وقالت المديرية في بيان اطلت عليه “يس عراق” إن مفارزها مفارزها تمكنت من حجز 10530 مركبة و 12944 عجلة، وفرض 594351 غرامة”.وأشار إلى أنه موقف ضبط المخالفات وحظر التجوال في بغداد والمحافظات […]

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