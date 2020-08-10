مهدي ياسر نائباً لرئيس نادي القوة الجوية

2020/08/10 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، عن تسمية مهدي ياسر، نائباً لرئيس الهيئة المؤقتة للنادي.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة المؤقتة للنادي اجتمعت وقررت اختيار مهدي ياسر نائبا لرئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية ووليد الزيدي امينا للسر وهيثم كاظم امينا ماليا”.ويترأس الهيئة المؤقتة قائد القوة الجوية اللواء شهاب […]

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