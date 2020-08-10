تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (3،2) في السليمانية

2020/08/10 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين، عن تسجيل الهيئة العامة للانواء الجوية حدوث هزة أرضية في منطقة سيد صادق محافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة الهزة بلغت (3،2) درجة على مقياس رختر ،وتبعد(6) كم شمال غرب منطقة سيد صادق في محافظة السليمانية”، مبينة أنه “يتم الشعور بها من […]

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