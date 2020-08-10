2020/08/10 | 10:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحويل 11 حاوية مخالفة الى قسم المبيعات في مركز كمرك ام قصر الجنوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 10:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحويل 11 حاوية مخالفة الى قسم المبيعات في مركز كمرك ام قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحويل 11 حاوية مخالفة الى قسم المبيعات في مركز كمرك ام قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).