2020/08/10 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية ان مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت فجر اليوم الاثنين، عند الساعة (12:50:24) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في منطقة سيد صادق محافظة السليمانية.وذكرت الهيئة في بيان ان “قوتها بلغت (3،2) درجة على مقياس رختر ،وتبعد(6) كم شمال غرب منطقة سيد صادق في محافظة السليمانية”، مشيرة الى انه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3،2) في محافظة السليمانية وكالة تقدم الاخبارية.

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