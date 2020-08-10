الصين تعلن إصابة 49 شخصا بفيروس كورونا

2020/08/10 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابة 49 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.وقالت هيئة الصحة الصينية، إنه قد تم الإبلاغ عن 49 حالة إصابة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 23 حالة في اليوم السابق.وأفادت الهيئة في بيان، بأن 35 من الإصابات الجديدة حالات وافدة، مشيرة إلى أنه لا […]

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