2020/08/10 | 10:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوجود مخالفات بمشروع سكني.. صدور أمر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 10:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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