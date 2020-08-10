الكمارك تحول 11 حاوية تحتوي مواد كيمياوية إلى قسم المبيعات

2020/08/10 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن قيام مركز كمرك ام قصر الجنوبي بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المركز بجرد (11) حاوية تحتوي على مواد غذائية متنوعة ومواد كيمياوية منظفات ومواد بناء ( من الحاويات المتروكة ) وتحويل أوراقها الى مبيعات المنطقة الجنوبية كونها مخالفة لشروط وتعليمات الاستيراد ولمنع تكدس الحاويات في الميناء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "سبق وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية العاملة في المركز المذكور حسب توجيهات الهيئة الاحترازية لجرد الحاويات المتروكة في المراكز الكمركية كافة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".





وأضافت أنه "تم ختم الحاويات بالسيل الكمركي وإحالة أوراقها الى قسم المبيعات في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية لغرض التصرف بها وفق قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

وأكدت الهيئة، "العمل جاري وبشكل متواصل في جميع المراكز الكمركية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد من اجل تأمين بيئة امنة للعمل وتخليص كافة الحاويات والبضائع المتروكة وانجاز معاملاتها دون تأخير خدمة للصالح العام".

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