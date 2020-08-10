العراق يضع خطة جديدة لإعادة المستشفيات إلى عملها الطبيعي رغم تفشي كورونا

2020/08/10 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، الاثنين (10 آب 2020)، وصول أحدث الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة مصابي كورونا، فيما كشفت عن خطة لارجاع المستشفيات إلى عملها الطبيعي.

وقال الساعدي في حديث صحفي، إن "الدائرة وضعت خطة ستراتيجية متكاملة للتوسع بالخدمات الصحية وتطوير المستشفيات وتاهيلها في جانب الرصافة لانها ذات كثافة سكانية عالية، حيث يتم الاستعداد لتوسعة الردهات وصالات العمليات والعيادات الاستشارية والاجنحة والاقسام الاخرى في المؤسسات الصحية منها توسيع مستشفيات ابن البلدي والكندي وفاطمة الزهراء وابن الخطيب والنعمان والشيخ زايد والشهيد الصدر واعادتها الى وضعها الطبيعي لاستقبال المرضى كلا حسب اختصاصها بعد تخصيص مستشفيات خاصة وردهات خاصة للحجر الصحي وهي مستشفى العطاء، واضافة 200 سرير في مجمع ابن الخطيب ومثلها في ابن القف والمدائن والشهيد ضاري وابن زهر لمعالجة مصابي كورونا".

واضاف ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد اعادة مستشفى ابن القف لاستقبال المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة واصابات الحبل الشوكي بعد تعقيمه وتعفيره ونقل جميع مصابي كورونا الى مراكز العزل الجديدة، فضلا عن عودة مستشفى الامام علي، والكندي لاستقبال المرضى غير المصابين بالجائحة بسقف زمني ولمدة اسبوعين، حيث يتم خلال هذه الفترة استكمال تجهيزه بالاجهزة الجديدة وتعقيمه".

واوضح الساعدي انه "ستتم اضافة 400 سرير الى القاعات المغلقة التابعة لوزارة الشباب والرياضة لتكون مستشفى ميدانيا لعلاج المصابين بالفيروس وسيستكمل خلال الايام القليلة المقبلة، ويضم خمس قاعات كبيرة سيتم تجهيزها من قبل وزارة الصحة ودائرة صحة الرصافة وبدعم من وزارة النفط وبعض المنظمات الخيرية الفاعلة باحدث الاجهزة والادوية والمستلزمات الطبية وسيتم رفدها بالملاكات اللازمة للعناية بمصابي الوباء، حيث ستسهم المستشفيات الميدانية بتخفيف الضغط على المستشفيات العامة لغرض اعادة عملها السابق بشكل تدريجي".

وأشار إلى أنه "سيتم اضافة اكثر من 150 سريرا لمستشفى ابن القف وافتتاح مركز خاص ومتكامل باجهزة الانعاش الرئوي بسعة 100 سرير في مستشفى الكندي لاستقبال الحالات الشديدة والحرجة، وسيصبح العدد الكلي للاسرة 1000 سرير في جانب الرصافة خاصة لمعالجة مرضى كورونا".

ولفت مدير عام صحة الرصافة، إلى "وصول اهم واحدث وافضل علاج بالعالم هو علاج « ريميدسفير» مؤخرا الى العراق وسيتم توزيعه بين جميع المؤسسات الصحية ويعد اضافة نوعية مهمة جدا لمعالجة الحالات المتوسطة والشديدة والحرجة ضمن جرعة معينة لمدة خمسة ايام، ونسبة الشفاء به عالية جدا، فضلا عن البروتوكولات العلاجية من الادوية المضادة المستخدمة لعلاج مصابي كورونا"،

وأكد "وصول كميات كبيرة ايضا من أجهزة الـ cpap الى العراق التي تستخدم لمعالجة العجز التنفسي واجهزة الفنتليتر الخاصة بالانعاش الرئوي، إلى جانب توزيع دفعات جديدة وبكميات كبيرة من الادوية التي تستخدم في علاج المصابين بفيروس كورونا منها عقار Fabivir وعقار الدكساميثازون امبول لتعزيز الموقف الدوائي لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات".

ولفت الى ان "الدائرة تعمل على توفير الادوية والمستلزمات الطبية والصحية في جميع المؤسسات الصحية خدمة لاهالي الرصافة من خلال وضع خطط لتغطية كل الاماكن التي يجب ايصال الخدمات الطبية والصحية لها من خلال الرصد الوبائي الفعال في جميع قطاعات الرعاية الصحية الاولية وتحويل المصابين الى مستشفيات العزل الخاصة".

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