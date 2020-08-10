نقابة الأطباء تنعى مسؤولاً في قطاع الفلوجة توفي بفيروس كورونا

2020/08/10 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نعت نقابة الأطباء في العراق، الإثنين، 10 آب، 2020، مسؤولاً في قطاع الفلوجة توفى ‏بفيروس كورونا هذا اليوم.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تتقدم باحر التعازي والمواساة للأسرة الطبية برحيل الزميل الشهيد (مظهور محمود حمزه) رئيس أطباء ممارسين باطنية في قطاع الفلوجة, الذي وافاهُ الأجل أثر الإصابة بمرض الفايروس التاجي المستجد19".

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