2020/08/10 | 10:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتبق لها سوى 28 مادة ويكفي شهر واحد للانتهاء منها بغداد- وعد الشمري أكدت لجنة تعديلات الدستور النيابية، أمس الأحد، تعطيل اعمالها منذ بداية العام الحالي، لافتة إلى انجازها اغلب اعمالها، مؤكدة أن ما تبقى هو 28 مادة فقط، لكنها تحدثت عن صعوبة اقرارها والتصويت عليها.وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، في حديث ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة تعديل الدستور معطلة منذ 8 أشهر وتقر بصعوبة تمرير مقترحاتها في البرلمان) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة تعديل الدستور معطلة منذ 8 أشهر وتقر بصعوبة تمرير مقترحاتها في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).