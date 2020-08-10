مجلس التعاون الخليجي يطالب بتمديد حظر الأسلحة من وإلى إيران

2020/08/10 | 10:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الأحد، بتمديد حظر الأسلحة من وإلى إيران، تزامنا مع جلسة مرتقبة يعقدها مجلس الأمن الدولي في هذا الإطار.جاء ذلك في رسالة بعثها نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مجلس الأمن الدولي.وتتزامن دعوة “التعاون الخليجي” مع جلسة ...

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