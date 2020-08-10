2020/08/10 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغني_سلامه من حيث الميقات، تَصادَف انفجار بيروت في تاريخ يتوسط انفجاري هيروشيما وناغازاكي ( 4، 9 آب 1945)..



أما من حيث الشدة وشكل الانفجار، فجاءت مقاربة لانفجار هيروشيما، وتلك من مصادفات القدر، فهل ستكون نتائج تفجيرات بيروت مشابهة لنتائج القنابل الذرية التي ألقيت على اليابان؟تلك الهزة العنيفة التي تعرض لها اليابان خلقت مجتمعا ودولة ونظاما سياسيا جديدا ومختلفا كليا، وقد استخلص اليابانيون العبرة، وحولو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين هيروشيما وبيروت - عبد الغني سلامه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين هيروشيما وبيروت - عبد الغني سلامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).