2020/08/10 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان بالموقف من انفجار مرفأ بيروت .هناك علاقة عضوية بين لبنان وفلسطين كيف لا وقد احتضنت الأولي المقاومة الفلسطينية وامتزج دماء الشعبيين في إطار التصدي للممارسات العدوانية من قبل دولة الاحتلال.



مرت لبنان بمتغيرات بالخارطة السياسية الخاصة بها رغم مشكلة المحاصصة الطائفية التي بقيت تحكم المعادلة السياسية بها .هناك سيطرة واضحة بالآونة الاخيرة لحزب الله المدعوم من إيران.



يعتبر العديد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالموقف من انفجار مرفأ بيروت - محسن ابو رمضان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالموقف من انفجار مرفأ بيروت - محسن ابو رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).