نائب ينتقد وزارة الكهرباء بسبب خطة ادارتها لأزمات نقص الطاقة في الصيف

2020/08/10 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، الخطط المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء وادارتها أزمات نقص الطاقة في فصل الصيف.واعتبر النائب عليوي في بيان أن “موسم الصيف الحالي يعد احد أسوء المواسم التي مرت على العراق خاصة مع تولي سياسيين اكثر مما هم فنيين ومختصين لملف الكهرباء”.ولفت النائب عليوي الى ان …

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