قائمة تبدأ بالفياض والعامري يحمل الرقم 6.. دعوى دولية ضد 41 مسؤولاً عراقيًا

2020/08/10 | 10:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغدادأعلن النائب فائق الشيخ علي، الإثنين، ترويج دعوى قضائية دولية ضد 41 مسؤولاً في العراق.

وكتب الشيخ علي في تدوينة عبر حسابه في تويتر، 10 آب/أغسطس، إن "دعوى سترفع، اليوم، من قبل علي فاضل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد 41 مسؤولاً وميليشياويًا عراقيًا".

وأضاف، "تبدأ القائمة بفالح الفياض وتنتهي بحامد الجزائري.



ويحمل هادي العامري الرقم 6 فيها"، فيما تعهد بـ"أداء دوره" على حد تعبيره.

من جانبه قال فاضل، وهو رئيس "المنظمة العراقية الأميركية لمكافحة الفساد"، إن "العدد المطلول لم يكتمل في التخويل الأول لرفع الدعوى ولأسباب مختلفة".

وأضاف، "أما الآن وبعد استشاره مكتب المحاماة المختص، سيتم رفع الدعوى عن طريق المنظمة وستكون هذه أول خطوة للقصاص من هولاء السياسيين".

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