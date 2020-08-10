2020/08/10 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يقدم 11 مقترحاً لإقامة مراسم عاشوراء في ظل جائحة كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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