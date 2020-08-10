2020/08/10 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد فخري المولى الدراسة والتعليم معيار مهم لانتظام الحياة وبوابة للتطوير العلمي والتربوي لكل بلد لذلك نجد أن هناك معيار لجودة التعليم والتربية ولكل يسعى ليرتقي به من حيث المدارس والمناهج وهيئات تعليمية وساعات تدريس ونظم تقنية حديثة ووسائل تعليمية بعد الجائحة العالم بأسره أصبح بدوامة لان السلامة للفرد غاية كبرى طبعا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا والعام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا والعام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).