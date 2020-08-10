الصدر يطرح عدة مقترحات لإحياء الشعائر الدينية في محرم

2020/08/10 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادطرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، مقترحات عدة بخصوص احياء الشعائر الدينية الخاصة بيوم عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين والزيارة الاربعينية.ونشر الصدر في تغريدة له على حسابه في ’’تويتر’’، عدة مقترحات تخص احياء مراسم يوم عاشوراء والزيارة الدينية في ظل تفشي وباء كورونا ودعوات وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى الى ضرورة الابتعاد عن التجمعات والالتزام بالحجر الصحي والاجراءات الوقائية، لمنع دخول العراق في مرحلة قد تكون ذات عواقب ’’كارثية’’.ودعا الصدر، في مقترحاته التي اطلقها الى تنظيم حركة الزيارات الدينية خصوصا في ايام عاشوراء والزيارة الاربعينية، الى الابتعاد عن المهاترات الطائفية والالتزام بالوصايا الطبية، وامكانية الزيارة عن بعد، كما ودعا الى اطعام الفقراء والمساكين والمهجرين، ونشر الخطاب الحسيني الواعي الذي لا يحمل اي عناوين طائفية او فئوية، كما واكد بقائه على نهج الاصلاح.

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