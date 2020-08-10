حكومة الكاظمي: قرارات وتخبط

2020/08/10 | 10:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الله محمد العطار ما إن تسلمت الحكومة العراقية الموقتة الجديدة مقاليد الحكم إلا واتخذت بعض الإجراءات المريبة و المثيرة التي زعزعة ثقة الشارع بها وجعلتها في موضع الاتهام و عدم حياديتها مع كافة الشرائح المجتمع العراقي و ضد بعض الشرائح المجتمع ممن ضحوا و كافحوا النظام البائد و لقوا ما […]

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