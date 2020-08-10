إصلحوا الإعلام!

2020/08/10 | 10:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمد فلحي… يفترض أن يكون الإصلاح منهجاً شاملاً في كل مجالات الحياة،وفي مقدمتها السياسة والإعلام،وقد يتقدم الإعلام على السياسة أحياناً،فقد أصبح الإعلام السلطة الأولى التي تدار من خلالها العملية السياسية،في كل دول العالم، وأن المفاسد التي لوثت سمعة السلطات كلها لم تكن بعيدة عن دهاليز مهنة الإعلام! خريجو كليات الإعلام وأقسامه المتعددة […]

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