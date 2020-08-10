إصلحوا الإعلام!

2020/08/10 | 10:44 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / د.محمد فلحي… يفترض أن يكون الإصلاح منهجاً شاملاً في كل مجالات الحياة،وفي مقدمتها السياسة والإعلام،وقد يتقدم الإعلام على السياسة أحياناً،فقد أصبح الإعلام السلطة الأولى التي تدار من خلالها العملية السياسية،في كل دول العالم، وأن المفاسد التي لوثت سمعة السلطات كلها لم تكن بعيدة عن دهاليز مهنة الإعلام! خريجو كليات الإعلام وأقسامه المتعددة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصلحوا الإعلام!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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