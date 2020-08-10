ديالى تعلن تسجيل 101حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 7 للكوادر الصحية

2020/08/10 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن تسجيل101 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 7 للكوادر الصحية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ476مسحة جديدة تبين بان 101منها موجبة اي مصابة بينها 7 للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات”.واضاف العزاوي،ان”33 حالة […]

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