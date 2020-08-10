 كاتب لبناني لـ”المعلومة”: ثلاثة بلدان تقف وراء افتعال الفوضى في بيروت

2020/08/10 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وجه الكاتب والمحلل السياسي هادي قبيسي ، الاثنين ، اصابع الاتهام لثلاثة بلدان بافتعال الفوضى في لبنان والهدف واضح إجراء انتخابات مبكرة للسيطرة على مجلس النواب.وقال القبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مؤامرة محلية إسرائيلية ضد لبنان خيوطها لم تكتمل بعد ومن غير الواضح أن لبنان ستتجه نحو حرب أهلية […]

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