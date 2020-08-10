فاسكيز يتأسّف: فزنا بلقبين.. لكننا ريال مدريد!

2020/08/10 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة علق النجم الإسباني لاعب ريال مدريد على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.وقال لوكاس فاسكيز عبر حسابه في انستغرام إنه “لسوء الحظ انتهى موسم 19-20 في وقت أقرب مما كنا نتوقع جميعاً”.وأضاف: لقد كان موسمًا استثنائيًا وصعبًا على الجميع، فزنا فيه بالجهد بلقبين مهمين، لكننا ريال مدريد، والجميع […]

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