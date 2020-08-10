2020/08/10 | 10:47 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: متابعة علق النجم الإسباني لاعب ريال مدريد على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.
وقال لوكاس فاسكيز عبر حسابه في انستغرام إنه “لسوء الحظ انتهى موسم 19-20 في وقت أقرب مما كنا نتوقع جميعاً”.
وأضاف: لقد كان موسمًا استثنائيًا وصعبًا على الجميع، فزنا فيه بالجهد بلقبين مهمين، لكننا ريال مدريد، والجميع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاسكيز يتأسّف: فزنا بلقبين.. لكننا ريال مدريد!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال لوكاس فاسكيز عبر حسابه في انستغرام إنه “لسوء الحظ انتهى موسم 19-20 في وقت أقرب مما كنا نتوقع جميعاً”.
وأضاف: لقد كان موسمًا استثنائيًا وصعبًا على الجميع، فزنا فيه بالجهد بلقبين مهمين، لكننا ريال مدريد، والجميع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاسكيز يتأسّف: فزنا بلقبين.. لكننا ريال مدريد!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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