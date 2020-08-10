اسعار الذهب تهبط مع التركيز على الخلافات الاميركية الصينية

2020/08/10 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار الذهب مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها اثر بيانات افضل للوظائف الأميركية، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأميركية قبيل محادثات تجارة مقررة.وفي التعاملات المبكرة، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 2030.10 دولار للأونصة.وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 2040.80 دولار.وأسواق اليابان وسنغافورة مغلقة […]

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