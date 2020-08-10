لبنان... لبنان لا أقبل ضده أية شماتة... - غسان صابور

2020/08/10 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور لــبــنــان؟...



لبنان لا أقبل ضده أية شماتة... خلال الأسبوع الماضي..



تكاثرت التساؤلات السلبية..



كما الشماتة ضد لبنان...



والفوضى والفساد السلطوي والحزبي والطائفي والعائلي المهيمنين عليه..



منذ استقلاله..



وحتى هذه الساعة...



وخاصة بعد الانفجار الكارثي الذي انطلق ـ بعد إهمال كامل ـ من مستودعات مــرفــأ بـيـروت...نعم...



نــعــم كل هذه الانتقادات الصارخة..



شرعية..



حقيقية...



ولكن لبنان ليس سعد الح ......





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