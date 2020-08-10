شركة ايرانية تصدر نحو 5 الاف طن بتروكيماويات لأوروبا

2020/08/10 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة ” نيرو كلور” التابعة لمجموعة تابيكو القابضة للنفط والغاز والبتروكيماويات، عن تصدير منتجات بتروكيماوية بنحو 5 الاف طن الى أوروبا.وبيّن “وحيد نامنيك” أن الشركة نجحت ورغم جائحة كورونا بتصدير شحنة بتروكيماويات جديدة الى أوروبا ليرتفع حجم تصدير شركة نيروكلور لهذه السوق الى اكثر من 4800 طن منذ 20 مارس/آذار الفائت.وعزى […]

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