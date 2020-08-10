لجنة من وزارة المالية تصل الى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية لافتتاح مصرف داخله

2020/08/10 | 11:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مسؤول رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الاثنين، عن وصول لجنة من وزارة المالية الى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة مختصة من وزارة المالية وصلت الى مبنى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار، لافتتاح مصرف مالي داخل المنفذ تمهيدا […]

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