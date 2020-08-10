شمس الدين: تعامل الكاظمي غير واضح مع حكومة الاقليم

2020/08/10 | 11:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاثنين، أن تعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لايزال غير واضحاً مع حكومة اقليم كردستان.وقال شمس الدين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “اننا في الوقت الذي نشجع فيه على صرف رواتب موظفي الاقليم باسرع وقت ممكن،فأننا لانريده ان يسكت عن تجاوزات حكومة الاقليم […]

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