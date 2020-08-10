تدهور الوضع الصحي للمدرب ناظم شاكر بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/08/10 | 11:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي، ناظم شاكر، بفيروس كورونا.وقال مصدر مقرب من المدرب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الوضع الصحي للمدرب ناظم شاكر صعب جدا بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا”.وأضاف ان “المدرب يخضع للحجر الصحي الان في احد مستشفيات أربيل وعائلته تناشد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للتدخل ومساعدته في […]

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