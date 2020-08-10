نائب عن كردستان يدعو الحكومة لعدم التهاون مع ’’تهريب النفط’’ من الإقليم

2020/08/10 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا لنائب عن حكومة إقليم كردستان وعضو كتلة المستقبل في مجلس النواب، سركوت شمس الدين، الإثنين، 10 آب، 2020، إلى عدم التهاون مع حكومة الإقليم بشأن تهريب النفط.

وقال شمس الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يزال غير واضح مع حكومة اقليم كردستان".

واضاف البيان :"اننا في الوقت الذي نشجع فيه على صرف رواتب موظفي الاقليم بأسرع وقت ممكن، فأننا لا نريده ان يسكت عن تجاوزات حكومة الاقليم في تهريب النفط والاستفادة من الاموال لتعزيز ارصدة اعضاء الحزبين الرئيسيين في الخارج فيما يعاني المواطنين هناك الامرين".

وتابع أن "الكاظمي مطالب بالضرب بيد من حديد ومحاسبة المفسدين في حكومة الإقليم، اسوة بالخطوات التي يمكن ان تتخذ لمحاسبة المتورطين بالفساد من اعضاء الحكومة الاتحادية السابقين".

وبين شمس الدين أن "الكاظمي بإمكانه الحصول على دعم المواطنين في الاقليم لو حسم ملف رواتب الموظفين، والفصل بينه وبين وضع حد للمفسدين الموجودين في الحكومة هناك".

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وقال الهنداوي في تصري

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