2020/08/10 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار ترامب لـ/نينا/: نستبعد تطرق الكاظمي وترامب لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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