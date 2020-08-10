المـرجع السيستاني.. 89 عاما في بيت مستأجـر وزقـاق قديم

2020/08/10 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل العراقيون بعيد ميلاد المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني الذي قدم الكثير في سبيل حفظ سيادة العراق في ظل التطورات التي تشهدها الم...

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