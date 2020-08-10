إصابة طبيب بعد ملاحقته مسلحين حاولوا سرقة سيارته شرقي بغداد

2020/08/10 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن طبيباً أصيب بطلق ناري جراء ملاحقته مسلحين حاولوا سرقة سيارته شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين يستقلون دراجة نارية نوع (تكتك) حاولوا، صباح اليوم، سرقة سيارة نوع (لاندكروزر) عائدة لطبيب في منطقة البلديات الكائنة شرقي العاصمة بغداد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "صاحب العجلة قام بملاحقة المسلحين الذين بادروا بإطلاق النار صوبه، ما أسفر عن إصابته في منطقة البطن".

وأشار المصدر إلى أن "المسلحين تركوا سيارة الطبيب قرب مكان الحادث ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".





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