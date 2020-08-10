خبير تغذية يتحدث عن مخاطر تناول الشوفان يوميا

2020/08/10 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تحدثت أخصائية التغذية غالينا بارتاشيفيتش، في مقابلة مع بوابة NGS24 يوم الأحد 9 أغسطس/ آب، عن الخصائص السلبية لدقيق الشوفان ومخاطر تناوله كل يوم.فبحسب الخبيرة فإن دقيق الشوفان يحتوي على مواد تمنع الامتصاص الطبيعي للكالسيوم – فيتات.بدوره، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام، المعروفة باسم “أمراض العظام”.لتجنب مثل […]

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