المالية النيابية : الحكومة امنت رواتب الاشهر الثلاثة وعليها القيام بالاصلاحات

2020/08/10 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان الحكومة امنت رواتب الاشهر الثلاثة المقبلة.وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، عندما شرعنا قانون الاقتراض في البرلمان ينبغي ان يكون ذلك كافيا لسد حاجة رواتب موظفي الدولة”، مشددا على ضرورة ان “تكون الحكومة قادرة على دفع الرواتب بعد تعافي […]

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