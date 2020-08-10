طقس العراق ليومي الإثنين والثلاثاء: محافظتان جنوبيتان تتصدران درجات الحرارة

2020/08/10 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية في البلاد ليومي الإثنين والثلاثاء بحسب ما أعلنته الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل:

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