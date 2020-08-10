نائب يؤكد ضرورة تنفيذ الإجراءات الاصلاحية بمعيار موحد لكل المحافظات

2020/08/10 | 11:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن النهج الوطني حسين العقابي، على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاصلاحية بمعيار موحد لكل المحافظات.وقال العقابي في بيان انه “نطالب الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية بمعيار موحد وخطوات تسري على جميع المحافظات والإقليم ، فليس مقبولًا ولا منصفا ان يتم السكوت على ادارة المنافذ الحدودية في اقليم كردستان وبعضها …

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