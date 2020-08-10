2020/08/10 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الاثنين ، أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى واشنطن في 20 اب الجاري.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء سيبحث في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية”.واضاف ان “الكاظمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تكشف عن ابرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي في واشنطن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تكشف عن ابرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).